Deprem kuşağında yer alan Türkiye için sismik tehlike her zaman gündemdeki yerini koruyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı), 2025 yılı itibarıyla Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı yenileyerek erişime açtı. Harita, ülkenin dört bir yanındaki fay hatlarının konumunu ve sismik risk seviyelerini net bir şekilde gösteriyor. Böylece vatandaşlar yaşadıkları bölgelerin deprem risklerini daha yakından tanıma fırsatı buluyor.

DEPREM RİSKİ DÜŞÜK OLAN GÜVENLİ ŞEHİRLER

AFAD’ın verilerine göre Türkiye’de aktif fay hatlarından uzak, sismik aktivitesi düşük şehirler şöyle sıralanıyor:

Aksaray: 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

Niğde: Şehrin tamamı 4. ve 5. derece risk grubunda.

Karaman: En düşük riskli illerden biri olarak öne çıkıyor.

Nevşehir: 4. derece risk seviyesinde.

Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir: 3. ve 4. derece risk bölgeleri arasında yer alıyor.

Ankara: Başkent genel olarak 3. derecede yer alsa da, Etimesgut ve Mamak gibi ilçeler 4. derece risk taşıyor.

KARADENİZ'DE DEPREM RİSKİ EN AZ OLAN BÖLGELER

Deprem açısından en güvenli kabul edilen şehirler arasında Karadeniz kıyıları da bulunuyor. İşte yapılaşma açısından da güvenli kabul edilen bazı iller:

Bartın: Fay hattına 132 km mesafede yer alıyor.

Zonguldak: 2. derece risk grubunda ama sismik aktivitesi oldukça düşük.

Sinop: Türkiye’nin en sakin sismik geçmişine sahip şehirlerinden biri.

Giresun ve Trabzon: Karadeniz’in göreceli olarak güvenli şehirleri arasında.

İÇ KESİMLERDE GÜVENLİ ALANLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bazı şehirlerde kıyı bölgeleri riskli olmasına rağmen, iç kesimlerdeki ilçeler daha az tehlike arz ediyor:

Mardin: 3. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırılıyor.

Antalya: İl genelinde zemin yapısına göre farklılıklar görülüyor.

Artvin: Sahil kesimleri riskli; iç bölgeleri ise daha güvenli kabul ediliyor.

DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK OLAN İLLER

Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller en yüksek risk grubunda. İşte liste:

Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük

Düzce, Bolu, Sakarya (Adapazarı), Yalova, Kocaeli, İstanbul

Çanakkale, Balıkesir, Bursa

Bu şehirler, büyük yıkımlara neden olabilecek depremlere açık olan bölgeler arasında.

TÜRKİYE'DEKİ BAŞLICA FAY HATLARI HANGİLERİ?

Türkiye'nin deprem üretme potansiyeli yüksek olan üç büyük fay hattı bulunuyor:

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Doğu Karadeniz'den başlayıp Marmara Denizi üzerinden Ege'ye uzanır. En aktif ve en tehlikeli fay hattı olarak bilinir.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan ikinci büyük fay hattıdır.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Bölgesi’nde yer alır ve sık sık orta şiddette depremlere neden olur.

UZMANLAR UYARIYOR: HARİTAYA GÖRE ÖNLEMİNİZİ ALIN!

AFAD’ın yayımladığı bu harita, sadece bilgi amaçlı değil, aynı zamanda önleyici adımlar için de rehber niteliği taşıyor. Risk seviyesinin düşük olduğu bölgelerde bile zemin yapısı, bina dayanıklılığı ve yapılaşma planları büyük önem taşıyor. Uzmanlar, bireysel farkındalığın artması ve yerel yönetimlerin zemin etütleriyle hareket etmesinin yaşanacak olası depremlerde hayat kurtarıcı olabileceğini vurguluyor.