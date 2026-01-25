Mart 2025'ye düzenlenen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve devam eden süreçte tutuklanarak cezaevine gönderilen iş insanı Erkan Kork'un mallarına TMSF tarafından el konuldu.

Kork'un sahibi olduğu Payfix uygulaması üzerinden milyarlarca liranın yasa dışı bahis platformlarına aktarıldığı tespit edilirken, elinde bulundurduğu Bank Pozitif aracılığıyla da çeşitli usulsüzlüklere imza attığı belirtildi.

1,1 MİLYAR TL'DEN SATIŞA ÇIKARILACAK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 2025 yılının ekim ayında satışa çıkarılan Bank Pozitif'in ihale süreci iki kez ertelenmiş, son olarak bankanın satışı için 17 Şubat tarihinde karar kılınmıştı.



Paylaşılan ihale bilgilendirme formunda bankayı alma niyetinde olan tarafların 55 milyon TL teminat yatırmaları talep edilirken, kapalı teklif ve açık artırma şeklinde uygulanacak ihalenin muhammen bedeli ise 1 milyar 100 milyon TL olarak açıklandı.

16 Şubat'a kadar verilecek tekliflerin ardından ilgili taraflar, TMSF'nin Esentepe'de bulunan binasında 17 Şubat 2026 tarihinde ihaleye çıkacak. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 24 yıldır Türkiye'de hizmet veren banka ile çok sayıda iş insanı ilgileniyor.