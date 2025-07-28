2012 yılında Finansbank çatısı altında 'dijital bankacılık' uygulaması olarak yola başlayan Enpara, 13 yılda milyonlarca kullanıcıya ulaştı.



Yaşanılan büyüme sonrası QNB, Enpara'yı yeni bir banka olarak değerlendirmek isterken, 2024 yılının Ağustos ayında BDDK'nın verdiği izin sonrasında Enpara'nın bankacılık faaliyetlerine başlaması için hazırlıklar tamamlandı.

EYLÜL YA DA EKİM AYINDA HİZMETE BAŞLAYACAK



Enpara tarafından müşterilere gönderilen mesajda, devir işlemlerinin ardından halihazırda müşterilerin kullandığı IBAN'larda değişikliğe gidileceği belirtilirken, yeni IBAN'ların 0111 yerine 0157 kodunu içereceği aktarıldı. Söz konusu değişiklikler müşterilerin IBAN bilgisi ile sınırlı kalmayacak.



Halihazırda hem QNB hem de Enpara'dan kredi kartı kullanıcısı olan müşterilerin, kullanmakta olduğu çatı limitler de iptal edilecek.



KREDİ KARTLARINDA 'ÇATI LİMİT' İPTAL EDİLECEK



Hem QNB hem de Enpara kredi kartı kullanıcıları için sağlanan 'ortak limit' uygulaması da devir işlemiyle birlikte sona erecek. Banka, kullanıcılara mevcut iki kartları için tahsis edilen limitin hangi oranda bölünmesini istediklerini soracak. Örneğin 100 bin TL olarak belirlenen çatı limit, kullanıcının isteği doğrultusunda QNB için 50 Enpara için 50 bin TL olarak ayrılabilecek. Söz konusu oranlar, banka müşterisinden alınan geri dönüşe göre oluşturulacak.

BANKA UYGULAMASI YENİDEN YÜKLENMEK ZORUNDA



Eylül aynın son günlerinde ya da ekim ayında yapılması beklenen devirle birlikte Enpara kullanıcıları, mevcut mobil uygulamalarını yeniden yüklemek zorunda kalacak.