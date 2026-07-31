Anadolu Efes bünyesinde faaliyet gösteren AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş., Tariş Üzüm Alkollü Alkolsüz İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin çoğunluk hisselerini devralma sürecini tamamladı.

Şirket, Tariş Üzüm'ün sermayesinin yüzde 60'ını temsil eden payları 25,4 milyon dolar karşılığında satın aldı.

DEVİR İŞLEMİ RESMEN TAMAMLANDI

Anadolu Efes'in yüzde 50,1 oranında iştirak ettiği AE Mercan ile S.S. Tariş Üzüm Tarım Satış Kooperatif Birliği arasında daha önce imzalanan pay alım ve satım sözleşmesi kapsamındaki devir işlemleri tamamlandı. Gerekli yasal süreçlerin ardından hisselerin devri 30 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla resmiyet kazandı.

SATIN ALMA BEDELİ GÜNCELLENDİ

İlk etapta 26 milyon dolar olarak açıklanan satın alma bedeli, kapanış tarihindeki mali tablolar doğrultusunda yeniden hesaplandı. İşletme sermayesi ve finansal borç kalemlerinde yapılan düzeltmelerin ardından nihai devir bedeli 25,4 milyon dolar olarak kesinleşti.

BAKANLIK ONAYI SONRASI SÜREÇ TAMAMLANDI

Pay devrinin tamamlanabilmesi için gerekli olan Tarım ve Orman Bakanlığı ön izni ile sözleşmede yer alan diğer tüm ön koşullar yerine getirildi.

Böylece Tariş Üzüm'ün sermayesinin yüzde 60'ını temsil eden hisseler AE Mercan'a devredilmiş oldu. Bu işlemle birlikte Anadolu Efes, şirketin yönetiminde çoğunluk payına sahip oldu.