Trabzon'un Of ilçesinde 1985 yılında kurulan Of Çay, 6 yıl aradan sonra yeniden satılmaya hazırlanıyor.





2019 yılında, dünyanın önde gelen kahve çay üreticilerinden Jde Peet’s tarafından satın alınan Of Çay, grubun Türkiye’deki çay operasyonlarının merkezine dönüşmüştü.

Ancak Jde Peet’s, aldığı sürpriz karar ile Türkiye'deki çay operasyonlarına son vereceğini duyurdu. Şirketin satış süreci başlatılırken, çay birimiyle ilgilenen potansiyel alıcılar ile görüşmelerin başladığı öğrenildi.



SATIŞ GEREKÇESİ DÜŞÜK KARLILIK

Jde Peet’s, Of Çay'ın satışına gerekçe olarak, markanın çay biriminin şirketin genel kârlılık oranlarını olumsuz yönde etkilemesini gösterdi. Söz konusu açıklamada ayrıca, ABD pazarında L’Or Barista kahve makinelerinin satışının da durdurulacağı ve bu segmentin Peet’s markası altında yeniden yapılandırılacağı ifade edildi.





SATIŞ DETAYLARI TEMMUZ AYINDA AÇIKLANACAK



Şirketin bu adımları, operasyonlarını sadeleştirme ve verimliliği artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Jde Peet’s, alınan kararlarla ilgili daha fazla detayı 1 Temmuz’da açıklayacağını duyurdu.







