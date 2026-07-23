Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bursa'daki fabrikasında 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında üretime ara verme kararı aldı. Şirket, söz konusu kararın yıllık izin uygulaması ve periyodik bakım çalışmaları kapsamında alındığını duyurdu.

ÜRETİM 10 AĞUSTOS'TA YENİDEN BAŞLAYACAK

KAP’a yapılan resmi açıklamaya göre, fabrikadaki bakım ve izin sürecinin tamamlanmasının ardından üretim faaliyetleri 10 Ağustos 2026 tarihinde yeniden başlayacak. Şirket yönetimi, planlı olarak gerçekleştirilen bu sürecin faaliyetlerin sürekliliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki oluşturmayacağını bildirdi.

KAP BİLDİRİMİNİN DETAYLARI NELER?

21 Temmuz 2026 tarihinde KAP’a aktarılan detaylarda, 27 Temmuz ile 9 Ağustos tarihleri kapsayan dönemde tesiste üretimin tamamen duracağı ifade edildi. Bu süre zarfında fabrikanın altyapısında kapsamlı periyodik bakım yapılacağı, çalışanların ise yıllık izinlerini kullanacağı kaydedildi.