Türkiye'de uygulanan ekonomi politikaları çok sayıda şirketin ucuz finansmana erişmesini güçleştirirken, konkordato ve iflas başvurularında artış hız kesmeden devam ediyor.



İnşaat ve tekstil sektörünün başını çektiği konkordato başvurularında sağlık kurumlarının da sayısı her geçen gün artarken, son olarak Manisa'da faaliyet gösteren Özel Sekiz Eylül Hastanesi hakkında konkordato kararı verildi.





MAHKEME DEV HASTANEYE 3 AY SÜRE VERDİ



İflas öncesi son aşama olarak bilinen konkordato süreci için Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, 106 yataklı hastaneye 3 aylık süre verirken, bu zaman diliminde hastanenin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini incelemek için 3 kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirildi.



21 farklı branşta 37 uzman doktorun görev aldığı ve 43 yoğun bakım yatağı ile 106 yatak kapasitesi bulunan hastane hakkında son karar, haziran ayında yapılacak incelemede alınacak.



Şirket hakkında hazırlanacak rapor için oluşturulan konkordato komiser heyetinde Nurcan Yenel, Bahar Kurtay ve Cüneyt Yazgün görevlendirildi.