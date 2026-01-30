Ekonomik krizle boğuşan ve geçtiğimiz dönemde konkordato ilan ederek kurtuluş yolu arayan 106 yatak kapasiteli dev tesis için yargı son sözü söyledi. Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin borca batık durumda olduğunu tespit ederek konkordato talebini reddetti ve hastanenin iflasına hükmetti.

MAHKEME KARARIYLA İFLAS SÜRECİ BAŞLADI

Manisa Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından ilan edilen karara göre, Sekiz Eylül Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflası 26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla resmen açıldı. Mahkeme, daha önce verilen tüm ihtiyati tedbir kararlarını kaldırılarak konkordato komiser heyetinin görevine son verdi.

İflas kararının ardından tasfiye işlemlerinin Manisa İcra İflas Müdürlüğü tarafından "adi tasfiye" usulüne göre yürütülmesine karar verildi. Bu kararla birlikte, Manisa'nın köklü sağlık kuruluşlarından biri olan hastanenin faaliyetleri ve hukuki varlığı sona ermiş oldu.

43 YOĞUN BAKIM YATAĞI VE ÖZEL BİRİMLERİ VARDI

İflas eden hastane, sahip olduğu teknik donanım ve yatak kapasitesiyle bölgenin önemli sağlık merkezlerinden biri konumundaydı. Bünyesinde 34’ü erişkin ve 9’u yeni doğan olmak üzere toplam 43 yoğun bakım yatağı bulunduran kurum, özellikle kardiyovasküler cerrahi branşındaki ameliyathaneleriyle dikkat çekiyordu.

18 yıl boyunca farklı branşlarda binlerce hastaya hizmet veren kurumun iflası, şehirdeki sağlık hizmetleri kapasitesi açısından da büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Tasfiye sürecinin başlamasıyla birlikte hastanenin varlıklarının nasıl değerlendirileceği İcra İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek.