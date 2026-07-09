Polisan Holding A.Ş.’nin çoğunluk hisselerinin devir süreci nihayete erdi. Nisan ayında Rekabet Kurumu’ndan alınan onay doğrultusunda, Bitlis Ailesi’nin elinde bulunan hisseler Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’ın sahibi olduğu Hollanda merkezli CoreX Holding’e devredildi. 318,4 MİLYON DOLARLIK DEVİR Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, Bitlis Ailesi’ne ait %77,73’lük hisse, CoreX iştiraki olan Corex Ports and Terminals Dilovası Liman İşletmeleri A.Ş.’ye aktarıldı. Hisse devri pay başına 0,54 dolar bedelle tamamlanırken, toplam satış tutarı 318,4 milyon dolar (14,9 milyar TL) olarak gerçekleşti. İşlemle birlikte Bitlis Ailesi’nin holdingdeki payı sıfırlanırken CoreX ana hissedar konumuna geldi. Şirket, mevzuat gereği diğer ortaklara yönelik zorunlu pay alım teklifi sürecini başlatacak. YÖNETİMİN BAŞINA YENİ İSİM Hisse devir işlemlerinin kapanışı sonrasında şirkette genel müdürlük koltuğuna yeni bir isim getirildi. Polisan Holding Yönetim Kurulu kararıyla, grubun bağlı ortaklıklarından Poliport Kimya’da genel müdürlük görevini yürüten Selçuk Denizhan, Polisan Holding’in yeni Genel Müdürü olarak atandı.

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