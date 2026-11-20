Ekonomik darboğaz ve piyasa koşullarının etkisiyle konkordato sürecinde olan Borsa İstanbul'un halka açık sanayi devlerinden Uşak Seramik Sanayi A.Ş. (USAK), faaliyetlerini sürdürebilmek adına kritik bir kemer sıkma operasyonuna başladı. Şirket yönetimi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyu ile paylaşılan bildirimde, operasyonel yeniden yapılandırma kapsamında alınan sert önlemler resmen duyuruldu.

ÜRETİM KAPASİTESİ YARI YARIYA DÜŞÜRÜLÜYOR

Piyasadaki mevcut talep durumu, sipariş hacmi ve finansal imkanları masaya yatıran Uşak Seramik yönetimi, üretim hatlarında radikal bir daralmaya gitme kararı aldı. Yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda şirketin üretim kapasitesi kullanım oranının yaklaşık yüzde 50 seviyesinde azaltılacağı açıklandı.

İŞ GÜCÜ AZALTIMI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Üretim hacmindeki bu keskin düşüş, istihdam tarafında da doğrudan etkisini gösterecek. KAP açıklamasında, kapasite daralmasına paralel olarak işletme giderlerini aşağı çekmek amacıyla iş gücü azaltımına yönelik uygulamaların resmen başlatıldığı bildirildi. Alınan bu kararlarla birlikte nakit akışının iyileştirilmesi, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve şirketin mali yapısının yeniden güçlendirilmesi hedefleniyor.

FAALİYETLER YENİ PLANLAMAYLA SÜRECEK

Kapasite daralması ve personel çıkarımı kararlarına rağmen üretimin tamamen durmayacağının altı çizildi. Şirket yetkilileri, üretim ve ticari faaliyetlerin güncellenen yeni kapasite planlaması çerçevesinde kesintisiz olarak devam ettiğini ve atılan her adımın mahkeme onaylı konkordato projesine tam uyumlu şekilde yönetildiğini vurguladı.