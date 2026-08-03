CarrefourSA hisselerinin yüzde 89,28'inin Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık'a (A101) devri tüm yasal onayların ardından resmen tamamlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA'nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'lik bölümünün Aydın Grup'a devrine ilişkin Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçleri tamamlandı ve devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşti. HATİCE EVREN LİDERLİK EDECEK Devirle birlikte Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık şemsiyesi altında yer alan perakende devleri CarrefourSA ve A101, faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında sürdürecek. Bu yeni döneme CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Hatice Evren liderlik edecek.

ALKOL TEDARİK KARARI

Bu satışın ardından CarrefourSA'dan dikkat çeken alkol tedarik kararı geldi. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, marketin alkol tedarikini durdurduğunu belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürses, "Carrefour tedarikçilerden içki alımını durdurmuş. Mevcut stoklar bitince de satışlar sona erecekmiş…" ifadelerini kullandı.