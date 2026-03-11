Türkiye'nin 81 ilinde 4 bin 500'ün üzerinde şubesi bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri, kasım ayında aldığı karar ile tüm şubelerinin adını 'KOOP Market' olarak değiştirmişti.

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş.'ye yönelik hazırlanan bağımsız denetim raporu, market zincirinin ekonomik olarak çok zor günler geçirdiğini gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl 66,3 milyar TL hasılat yapmasına rağmen, 4i7 milyar liralık zarar açıklayan şirket 'teknik iflas' açıklamamak için son anda 'sermaye avansı' yardımı aldı.

TEKNİK İFLASTAN SON ANDA KURTULDU

Tarımdan Haber'den Sadettin İnan'ın haberine göre, şirketin bilançosunda en dikkat çeken kalem, Özkaynaklar grubunda yer alan "Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları" satırı oldu. Bilanço kaleminde gösterilen 4 milyar TL'lik bu yardımla birlikte, milyarlarca lira zarar açıklayan KOOP marketleri son anda 'teknik iflas' aşamasına gelmekten kurtuldu.



2025 yılı içerisinde Merkez Birliğinden, KOOP marketlere aktarılan kaynak 6.3 milyar lirayı buldu. Bu tutarın 2.3 milyar lirası 2025'in ilk 6 aylık zararın karşılanmasında kullanılmış, geri kalan 4 milyar lira ise sermaye artırımına ayrılmıştı.





MAĞAZALAR KENDİ MALİYETLERİNİ BİLE ÇIKARAMIYOR

Şirketin gelir tablosu, mağazaların kendi maliyetini bile çıkaramadığını ortaya koydu.

Geçtiğimiz yılın tamamında reel anlamda ciro 72,2 milyar TL'den 66,3 milyar TL'ye düştü. Şirket 11,1 milyar TL brüt kar elde etmesine rağmen, mağaza kiraları, personel maaşları ve lojistik gibi pazarlama giderleri için 14,8 milyar TL harcandı.