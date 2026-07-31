Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA'nın sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'lik bölümünün Aydın Grup'a devrine ilişkin Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçleri tamamlandı ve devir işlemi bugün itibarıyla gerçekleşti.

HATİCE EVREN LİDERLİK EDECEK

Devirle birlikte Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık şemsiyesi altında yer alan perakende devleri CarrefourSA ve A101, faaliyetlerini farklı yönetim yapıları altında sürdürecek. Bu yeni döneme CarrefourSA Üst Yöneticisi (CEO) Hatice Evren liderlik edecek.

‘SAĞLIKLI TİCARET MERKEZDE OLACAK’

Aydın Grup Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan şu ifadeleri kullandı:

"CarrefourSA'nın yeni yatırımımızla sağlamlaşacak finansal yapısı, bize daha cesur adımlar atma imkanı veriyor. Mağazalarımıza gelen herkes için daha iyi bir deneyim sunmayı, alışverişi daha keyifli hale getirmeyi hedefliyoruz. İş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz açısından da güven veren, değer yaratan ve birlikte büyüme iştahını artıran bir iş ortağı olmayı önemsiyoruz. Çalışanlarımız için ise enerjisi yüksek, gelişim alanı açan, parçası olmaktan gurur ve heyecan duyulan bir iş yeri olmayı hedefliyoruz. Güçlü bir finansman, ekosistem ve sağlıklı bir ticaret, bu yolculuğun merkezinde yer alacak".

‘YENİ MAĞAZALARLA ERİŞİM GENİŞLEYECEK’

Erhan Bostan, CarrefourSA'nın en güçlü yönlerinden birinin taze, kaliteli ve zengin ürün çeşitliliği olduğunu belirterek, bu gücü daha da büyüterek Türkiye'nin dört bir yanına taşıyacaklarını bildirdi.

Bostan, "Hedefimiz, Türkiye'nin her ilinde ve çok daha fazla noktada tüketicilere ulaşmak ve erişilebilirlikle kaliteyi birlikte geliştirmektir. Ekonomiye kattığımız değeri, istihdamımızı ve yerli tedarikçilerimizle kurduğumuz iş birliğini çok daha öteye götüreceğiz" açıklamasında bulundu.

BİN 237 MAĞAZA VE 9 BİN 599 ÇALIŞAN

Şirketten paylaşılan bilgilere göre, CarrefourSA, 77 ilde 1.237 mağaza ve 9 bin 599 çalışanla faaliyet gösteriyor. Toplam 528 bin 261 metrekare satış alanına sahip şirketin ağı; 19 hipermarket, 259 süpermarket, 57 gurme market, 268 mini market, 2 profesyonel market ve 632 bayiden oluşuyor. CarrefourSA'nın 2025 yılında online ve fiziksel kanallarıyla 300 milyon müşteriye ulaştığı, aylık ortalama 10,5 milyon dijital ziyaretçi ağırladığı belirtildi.