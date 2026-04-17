CarrefourSA’nın çoğunluk hisselerinin devrine ilişkin önemli bir gelişme Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre, şirketin hakim ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin sahip olduğu sermayenin yüzde 57,12’sine karşılık gelen paylar ile diğer ana hissedar Carrefour Nederland BV’nin elindeki yüzde 32,16 oranındaki payların tamamının, Yeni Mağazacılık A.Ş.’ye devri konusunda taraflar anlaşmaya vardı. Toplamda şirket sermayesinin yüzde 89,28’ine denk gelen hisseleri kapsayan devir için 17 Nisan 2026 tarihinde Pay Devir Sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu işlemle birlikte şirketin yönetim kontrolünün el değiştireceği belirtildi. Açıklamada ayrıca, Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf tutulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunacağı ifade edildi.

Kap’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz hakim ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin % 57,12'sine tekabül eden 72.988.465,33 TL nominal değerli payları ile diğer ana hissedarı Carrefour Nederland BV.'nin sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin %32,16'sına tekabül eden 41.098.010,02 TL nominal değerli payların (toplamda Şirketimiz sermayesinin %89,28'ine karşılık gelen payların) tamamının, Yeni Mağazaclık A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve bu kapsamda 17.04.2026 tarihinde bir Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı Şirketimize bildirilmiştir.

Söz konusu pay devir işlemleri sonrasında Şirketimizin yönetim kontrolü el değiştirecek olup; bu kapsamda pay alım teklifi yükümlülüğüne ilişkin olarak Yeni Mağazacılık A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18'inci maddesi uyarınca anılan yükümlülükten muafiyet tanınması amacıyla Kurul'a başvuruda bulunulacağı da tarafımıza bildirilmiştir.

Devir işlemleri; Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen, Rekabet Kurumu tarafından gerekli onayın alınması da dahil olmak üzere tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.