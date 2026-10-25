Türkiye gıda perakendeciliğinde yılın en büyük el değiştirme işlemlerinden biri olan CarrefourSA’nın A101’in çatı şirketi Yeni Mağazacılık AŞ’ye devrinde nihai mali bilanço netleşti.

Hacı Ömer Sabancı Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı son bildirimle birlikte, hisse devrine ilişkin kapanış hesaplarının tamamlandığı ve holdingin alıcı tarafa 6 milyon 470 bin 448 dolar tutarında ilave bir ödeme daha gerçekleştirdiği duyuruldu.

Böylece Sabancı Holding’in şirketteki paylarından çıkabilmek adına kasasından çıkan toplam rakam 91 milyon 949 bin 568 dolara ulaştı.

SÜREÇ 17 NİSAN'DA BAŞLADI

Süreç, Sabancı Holding ve Fransız perakende devi Carrefour Grubu’nun 17 Nisan 2026 tarihinde CarrefourSA paylarının Yeni Mağazacılık’a devri konusunda el sıkışmasıyla başlamıştı.

Sabancı Holding’in yüzde 57,12 ve Carrefour Nederland’ın yüzde 32,16 oranındaki paylarını kapsayan anlaşma doğrultusunda şirketin toplam yüzde 89,28’lik hissesinin el değiştirmesi hedeflendi. Rekabet Kurumu’nun verdiği şartlı onayın ardından pay devir işlemleri 31 Temmuz 2026 itibarıyla resmiyet kazandı.

SATICI ALICIYA PARA ÖDEDİ

Piyasalarda en çok dikkat çeken unsur ise alışılagelmiş satın alma modellerinin aksine, satıcı tarafın alıcıya para ödemesi oldu. Anlaşmada CarrefourSA’nın toplam işletme değeri 325 milyon dolar olarak belirlenmiş olsa da sözleşmede nihai pay bedelinin kapanış günündeki net borç ve net işletme sermayesi kalemleri düşülerek hesaplanacağı hükme bağlandı.

Yapılan mali düzeltmeler sonucunda hisse değeri eksiye inince, Sabancı Holding hisseleri sıfır lira bedelle devrederken temmuz ayındaki ilk aşamada alıcıya 85 milyon 479 bin 120 dolar ödeme yaptı.

TOPLAM 92 MİLYAR DOLAR A101'E ÖDENDİ

Kapanış hesaplarının kesinleşmesiyle birlikte yapılan yaklaşık 6,47 milyon dolarlık son ek ödeme, Sabancı Holding’in şirketten çıkış maliyetini yaklaşık 92 milyon dolara sabitlemiş oldu.

Bu işlemlerin ardından Sabancı Holding ve Carrefour Grubu şirketteki ortaklıklarını tamamen sonlandırırken CarrefourSA’nın yönetim kontrolü bütünüyle Yeni Mağazacılık bünyesine geçti.

Yeni dönemde A101 ile CarrefourSA’nın farklı müşteri segmentlerine odaklanarak kendi tüzel kişilikleri, yönetim yapıları ve marka kimlikleriyle pazardaki faaliyetlerini sürdürmesi bekleniyor.