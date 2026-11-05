Rekabet Kurumu, otoyol güzergahındaki dinlenme tesislerinde elektrikli araç şarj hizmetlerinin yalnızca işletmeciyle bağlantılı şirketlere tanınmasına ve diğer markaların engellenmesine yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.

Otoyolu işleten Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme AŞ'nin (MAŞ) rekabet ihlali şüphelerini gidermek amacıyla sunduğu taahhüt paketini bağlayıcı bularak kabul eden Kurul, hat üzerindeki şarj istasyonlarında yıllardır süren tekel ve münhasırlık uygulamasına resmen son verdi.

TÜM İŞLETMECİLERE KAPI AÇILDI

Alınan kararla birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nda şarj istasyonu kurmak isteyen tüm bağımsız işletmecilere eşit şartlarda kapı açıldı. İşletmeci şirketin artık hiçbir marka ile tek taraflı özel sözleşmeler yapamayacağı, tesislere girişte talep edilen proje giriş bedeli, depozito, gelir paylaşımı ve genel gider payı gibi mali şartlarda mevcut şirketler ile yeni talipliler arasında kesinlikle ayrımcılık gözetilemeyeceği hüküm altına alındı.

Başvuru ve kabul süreçlerini en geç dört ay içinde tamamlayacak olan işletmeci, şeffaflığın korunması amacıyla üç yıl boyunca her altı ayda bir Rekabet Kurumuna düzenli denetim raporu sunacak.

Benzer bir hamleyle İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki şarj soketi sayısını iki yılda 90'dan 750'ye, marka sayısını ise 16'ya çıkaran Rekabet Kurumunun bu yeni adımı sayesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanan yüz binlerce elektrikli araç sürücüsü çok yakında alternatif markalar, daha zengin şarj noktaları ve rekabetin getirdiği uygun fiyatlı hizmet seçeneklerine kavuşacak.