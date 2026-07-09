Konya Şeker’in Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan 20 milyar TL’yi aşan borcu nedeniyle icralık olan Soma B Termik Santrali’nin icra yoluyla satışı gündeme geldi. İcra dairesince görevlendirilen bilirkişi heyetinin 350 milyon dolar değer biçtiği tesisin, Eylül ayında 8-9 milyar TL aralığında bir bedelle satışa sunulması bekleniyor.

BELİRLENEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Konya Şeker (TORKU) bünyesinde bulunan ve 2015 yılında 685,5 milyon dolar bedelle satın alınan Soma B Termik Santrali, borç tasfiyesi kapsamında zorunlu olarak el değiştirecek. Konya Şeker’in, Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan borç bakiyesinin 20 milyar TL sınırını aşması üzerine icra süreci resmen başlatıldı.

İcra Dairesi tarafından yürütülen yasal prosedür doğrultusunda tesise gönderilen bilirkişi heyeti, santral binası ve bağlı taşınmazların güncel toplam değerini 350 milyon dolar olarak tescil etti. Enerji yönetimi yetkilileri, yasal adımların planlandığı şekilde ilerlemesi durumunda icra ihalesinin Eylül ayı içerisinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

SATIŞ GELİRİ NEREYE AKTARILACAK VE HANGİ ŞİRKETLER SIRADA?

Enerji sektörü kaynakları, ihale sürecinden elde edilecek nihai gelirin doğrudan alacaklı konumundaki kamu kurumu TKİ'ye devredileceğini belirtti. Satış bedelinin borcun ne kadarlık kısmını kapatacağı ise ihale sonundaki resmi tekliflerle netlik kazanacak.

Milyarlık satış öncesinde, enerji piyasasında faaliyet gösteren büyük ölçekli firmaların şimdiden hazırlık sürecine girdiği ifade ediliyor. Daha önce Akçadağ Madencilik ve ODAŞ’ın yakından ilgilendiği bilinen Soma B Termik Santrali ihalesine, süreç boyunca farklı ve sürpriz yatırımcı gruplarının da katılabileceği kaydediliyor.