2015 yılında Soma Termik Santrali'ni 685 milyon dolarlık bedelle satın alan Konya Şeker, kamu iştiraki Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) olan 18 milyar liralık borcunu ödemekte büyük zorluk yaşıyor.

ÜRETİM DURDU

Aylardır kömür ödemesi yapamayan şirkete yeni teslimat yapılmazken, Soma Termik Santrali'nde üretim tamamen durduruldu.

SOMA TERMİK SANTRALİ KAPATILIYOR

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gerçekleştirdiği basın toplantısından Soma Termik Santrali kapatacaklarını açıkladı.

'BAKAN TOPLANTIDAN KOVMADI'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başkanlığında Ankara’da yapılan toplantıdan kovulduğuna yönelik çıkan iddialara ilişkinde açıklama yapan Erkoyuncu, söz konusu iddiaları yalanladı.

Erkoyuncu şunları söyledi:

“Enerji Bakanımız çıkıp ‘evet kovdum onları’ derse yemin ederim bir dakika kalmam. O an görevi bırakırım. Doğru, Enerji Bakanlığı ile güle oynaya görüşmüyoruz. Son toplantıya gergin girdik. Öyle geçeceğini zannettik, olmadı. Samimi bir görüşme geçti. İki taraf da haddi aşan üslup kullanmıyor. Onların da bizim de istediğimiz olmuyor.

'BÜYÜK YIKIM OLUR, YÜZLERCE KİŞİ ÇALIŞIYOR'

Soma’yı kapatacağız, can sıkılacak. Bunun faturasını ödemeye hazırım. Ramazan’ın kişisel beklentisi, kurumun geleceğinden asla önce değil. Soma’yı kapatacağız gözüyle gittik biz bakanlığa. Soma’da bir gürültü koptu. Soma Termik Santrali kapandığı gün Soma için büyük yıkım olur. Çünkü orada çalışan yüzlerce insan var. Kapatacağız, niyetimiz bu yönde. Bu hafta yine görüşme var. Yine söylüyorum; enerji bizim belamız.”

KONYA ŞEKER’İN BORCU DA KATLANDI

Öte yandan Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku'yu da barındıran Konya Şeker'in borcu 4 yılda 4'e katlandı. Kurumun 2021'de 17 milyar lira olan borcu 2025'te 67 milyar 835 milyon 516 bin liraya ulaştı.