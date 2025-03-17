Türkiye’nin önde gelen seramik üreticilerinden biri olan Hitit Seramik, patronu İbrahim Hızal’ın 2017 yılında hayatını kaybetmesinin ardından ailesi tarafından yönetilmeye başlanmıştı. Ancak şirket, geçtiğimiz yıl ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından geçici mühlet kararı verilen şirket için yeni bir aşamaya geçildi. Mahkeme, 1 yıl kesin mühlet kararı aldığını açıkladı.

1989'DA KURULAN DEV ŞİRKET ERİDİ

Uşak’ta 550 bin metrekarelik arazi üzerine 1989 yılında kurulan Hitit Seramik, yıllık 20 milyon metrekare seramik üretim kapasitesine sahip. Şirket, özellikle Paris Metrosu’nun seramiklerini üreten firma olarak uluslararası alanda da tanınıyor. Ancak kurucu İbrahim Hızal’ın 2017’de vefat etmesinin ardından yönetim, eşi Sevgi Hızal ve kızları Beril, Eylül Nehir ve Ülker Hızal tarafından devralındı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Hitit Seramik’in ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalması üzerine, şirket yönetimi Ekim 2024’te konkordato talebinde bulundu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, ailenin üç kızından biri olan Ülker Hızal Yazıcı’nın adı yer almamıştı. Ancak geçici mühlet süresinin dolmasının ardından mahkemede yeni bir karar alındı.

1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLDİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Hitit Seramik ve yöneticileri için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu karara göre:

-Konkordato süreci 1 yıl daha devam edecek.

-Konkordato komiseri olarak atanan yetkililer görevine devam edecek.

-Eğer şirket bu süre sonunda mali durumu düzeltemezse iflas süreci başlayacak.

SON KIZ KARDEŞ DE SÜRECE DAHİL OLDU

Kararda dikkat çeken bir diğer gelişme ise, daha önce konkordato başvurusunda bulunmayan Ülker Hızal Yazıcı’nın da sürece dahil olması oldu. Mahkeme, Hızal ailesinin diğer üyeleriyle birlikte Ülker Hızal Yazıcı’nın da konkordato başvurusunu kabul etti.

Ülker Hızal Yazıcı, 2021 yılında Diler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Yazıcı ile Çırağan Sarayı’nda evlenmişti. Düğünde lüks moda markalarıyla dikkat çeken çift, Türkiye’nin tanınmış iş dünyası isimleri arasında yer alıyor.

Hitit Seramik, önümüzdeki 1 yıllık süreçte mali yapısını toparlayamazsa iflas süreci başlayacak. Konkordato sürecinin nasıl ilerleyeceği ve şirketin finansal durumunu düzeltebilip düzeltemeyeceği önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.