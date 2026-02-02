İngiltere merkezli Mondi Corrugated'in Türkiye operasyonu Mondi Turkey, Gebze'de bulunan fabrikasını kapatma kararı aldı.



Geçtiğimiz ay duyurulan tasfiye sürecinin ayrıntıları belli olurken, tasfiye sürecinde şirketin 104 çalışan için 65,6 milyon TL tazminat ödeyeceği öğrenildi.



Mondi Turkey tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu detaylara yer verildi:

Yönetim Kurulu’nun 05.12.2025 tarihli kararı ile görevlendirilen komite tarafından hazırlanan Gebze Fabrikası’na ilişkin norm kadro çalışması ile teknik ve ticari verimlilik değerlendirmelerini içeren rapor, 17.12.2025 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

Yönetim Kurulu ‘nun , 23.12.2025 tarihli toplantısında, rapor üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, Gebze Fabrikası’nın faaliyete devam etmesinin, Şirketimize ekonomik anlamda fayda sağlamadığı kanaatine ulaşılmış olup ve Gebze Fabrikası’nın faaliyetlerinin en geç 31.03.2026 tarihine kadar kesin ve devamlı suretle sonlandırılması planlanmaktadır.

Bu karar, Gebze Fabrikası’nın mevcut ekonomik, teknolojik ve operasyonel koşullarının sürdürülebilir olmaması ve Şirketimizin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda verimlilik ve rekabet gücünü artırma ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Kapatılacak olan Gebze Fabrikamızın satış hacmi, Şirketimizin toplam satış hacmine oranı oldukça düşük olup, diğer fabrikalarımız müşterilerimizin taleplerini karşılamaya devam edecektir. Müşterilerimize şu an olduğu gibi herhangi bir aksamaya yol açmaksızın, ürün ve hizmet vermeye devam edilecek şekilde çalışma planları halihazırda oluşturulmuştur.

ÇALIŞANLARA 65,6 MİLYON TL TAZMİNAT ÖDENECEK

Gebze Fabrikası’nın kapatılma sürecinde çalışanların bir kısmı, donanım ve pozisyonlarının uygunluğuna göre, İzmit Fabrikası’ na nakledilerek, orada çalışmaya devam edecektir. Ancak İzmit Fabrikası’ na nakledilecek çalışan sayısı henüz kesin olarak belirlenmiş olmadığından, iş akdine son verilecek çalışan sayısı da henüz belirli değildir. İş akitleri feshedilecek çalışan sayısı kesin olarak belirlendiğinde, bu husus kamuya ayrıca duyulacaktır.

Gebze Fabrikası’nda görev yapan çalışanlarımızın, Şirketimizin İzmit Fabrikası’ nda görevlendirilmelerinin mümkün olmaması halinde, iş sözleşmeleri, İş Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca tüm hak ve alacakları ödenerek, sona erdirilecek ve bu konuda ilgili resmi makamlara ve kişilere gerekli bildirimler yapılacaktır.



Gebze Fabrikası’nın kapatılmasından etkilenen tüm çalışanlar için çeşitli planlar üzerinde çalışılmakta olup, bu planlar, çalışanlarımıza tek tek bildirilecektir. İşbu açıklama tarihi itibariyle iş akdine son verilecek çalışan sayısı kesin olarak belirli olmadığından, bu kişilere ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı bilgisi de henüz belirli değildir. Ödenecek kıdem ve ihbar tazminatı toplamı kesin olarak belirlendiğinde, bu husus kamuya ayrıca duyulacaktır.