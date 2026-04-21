Bakırköy icra dairesi aracılığıyla yürütülen süreçte, Ambalajsan Ambalaj Tekstil Turizm Petrol Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketin %100 hisse yapısı açık artırmaya çıkarıldı. 1.000.000 TL ödenmiş sermayesi bulunan tek pay sahipli anonim şirketin, borçluya ait 1.000 adet hissesinin tamamı yeni sahibini bekliyor.

MUHAMMEN BEDEL 63,8 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Bilirkişi incelemeleri sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda, şirketin toplam piyasa değeri 63.870.693,71 TL olarak açıklandı. İcra ihalesi, UYAP e-Satış portalı üzerinden elektronik ortamda teklif verme usulüyle gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, 2025/5541 TLMT. dosya numarası ile şirketin mali yapısı ve ihale şartnamesine erişim sağlayabilecek.

İHALE TAKVİMİ HAZİRAN AYINDA BAŞLIYOR

Şirketin satışı için iki aşamalı bir ihale takvimi belirlendi. İlk artırma süreci 2 Haziran 2026 tarihinde saat 10:25’te başlayacak ve 9 Haziran 2026 günü aynı saatte sona erecek. İlk ihalede satışın gerçekleşmemesi durumunda ikinci artırma aşamasına geçilecek. İkinci ihale süreci ise 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10:25’te başlayıp, 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:25’te tamamlanacak.

İcradan satışa konu olan Ambalajsan A.Ş., tekstilden enerjiye, petrolden turizme kadar geniş bir yelpazede ticari faaliyet gösterme yetkisine sahip. Şirketin %100 hissesinin tek seferde ihaleye çıkarılması, yatırımcılar için tüm yönetimsel hakların devri anlamına geliyor. Satış süreci, ilan edilen takvim doğrultusunda UYAP üzerinden kamuya açık şekilde takip edilecek.