Ekonomik sıkıntılar şirketlerin ayağına dolanmaya devam ediyor. Her geçen gün büyüyen iflas dalgasına bir şirket daha kapıldı. Türkiye'nin önde gelen alüminyum üreticilerinden biri olan Arslan Alüminyum, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.

Bilecik 1. ve2. Organize Sanayi Bölgeleri'nde faaliyet gösteren ve yüzlerce çalışanıyla üretim yapan firma için hukuki süreç resmen başladı.

MAHKEME 3 AY GEÇİCİ MÜHLET KARARI ALDI

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Arslan Alüminyum’un konkordato başvurusunu değerlendirerek, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi. Bu süreçte şirketin mali yapısını gözden geçirmek ve borçlarını yeniden yapılandırabilmek için geçici konkordato komiserleri görevlendirildi.

ÖN İNCELEME DURUŞMASI TEMMUZ AYINDA YAPILACAK

Mahkeme, konkordato sürecinin ilerleyişini belirleyecek olan ön inceleme ve tahkikat duruşmasının, geçici mühletin sona erdiği tarihe uygun şekilde planlandığını duyurdu. Buna göre, kritik duruşma 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.00’te yapılacak.

SEKTÖR YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Alüminyum sektöründe "öncü firma" olarak konumlanan Arslan Alüminyum’un konkordato süreci, hem yerel sanayi üretimi hem de sektördeki denge açısından dikkatle takip ediliyor. Şirketin mali yapısını düzeltip düzeltemeyeceği, yalnızca çalışanlarını değil, aynı zamanda bölgedeki sanayi ekosistemini de yakından ilgilendiriyor.