Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), uzun yıllardır elinde bulundurduğu Türkiye'nin önemli mobilya firmalarını peş peşe satmaya devam ediyor.



Mayıs ayında düzenlenen ihale ile 8,1 milyar TL bedel karşılığında satılan Bellona Mobilya'nın ardından, sektörün bir başka önemli firması İstikbal Mobilya da ihale usulüyle satışa çıkarıldı.

12,5 MİLYAR TL BEDEL BELİRLENDİ



Türkiye'nin 81 ilinde şubeleri bulunan mobilya devinin satışı için belirlenen muhammen bedel 12,5 milyar TL olurken, ihaleye katılım teminatı 625 milyon TL olarak açıklandı. İlgilenen tarafların 29 Eylül 2025 tarihine kadar başvuru yapabileceği ihale açık artırma usulüyle 30 Eylül 2025'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.



2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi TMSF'ye devredilen İstikbal Mobilya, yaklaşık 9 yıldır TMSF tarafından yönetilmekteydi.