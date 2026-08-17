Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Saudi Aramco, bir süredir Türkiye'de sürdürdüğü ortaklık arayışını neticelendirmeye çok yakın.



Şirket yetkilileri tarafından Türkiye'de yürütülen görüşmelerin ardından, Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun (OYAK) sahibi olduğu Güzel Enerji'nin yüzde 30'unun Suudi şirkete satışı için anlaşmada son aşamaya gelindi.





Satış işleminin tamamlanmasıyla birlikte Saudi Aramco, Türkiye'nin önde gelen akaryakıt şirketi TotalEnergies başta olmak üzere M Oil, Valvoline ve Türk Petrol'ün önemli hissedarları arasında yer alacak.



TABELALAR DEĞİŞECEK



Satış süreci için imzaların atılması ve Rekabet Kurulu'nun işleme onay vermesi halinde akaryakıt istasyonlarının da adını ve tabelalarını değiştirerek "Aramco" ismini alması bekleniyor.

OYAK Enerji Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aramco şirketi ile ortaklık, iş birliği ve ticari konularla ilgili görüşmeler yaptıklarını duyurmuş ve OYAK’ın akaryakıt dağıtım şirketi Güzel Enerji'de hisse devri ve ortaklığın söz konusu olabileceğini belirtmişti.