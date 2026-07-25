Türkiye sanayi ve inşaat sektörünün köklü temsilcilerinden Tekfen Holding'in ortaklık yapısında önemli bir hisse devri gerçekleşti. Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları İşletmeciliği A.Ş., holding bünyesinde sahip olduğu tüm hisseleri Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) çatısı altında faaliyet gösteren ON Investment B.V.’ye aktardı.

158 MİLYON LİRALIK NOMNAL PAY DEVREDİLDİ

Devir işlemine konu olan paylar, Tekfen Holding sermayesinin yüzde 42,8’ine denk geliyor. Toplamda 158.345.113,24 TL nominal değerli hissenin tamamının OYAK bağlı ortaklığına devredilmesiyle birlikte, Can Kültür'ün Tekfen Holding bünyesinde herhangi bir payı veya ortaklık bağı kalmadı.

SÜREÇ HAZİRAN AYINDA BAŞLAMIŞTI

İki grup arasındaki hisse devri görüşmeleri yakın zamanda gündeme gelmişti. Can Kültür, 9 Haziran 2026 tarihinde yaptığı bilgilendirmede, portföyündeki Tekfen Holding paylarının OYAK’a satışı ve devri amacıyla resmi temaslara başlandığını duyurmuştu.

İMZALAR ATILDI RESMEN DEVREDİLDİ

Yaklaşık 1,5 ay süren müzakere sürecinin ardından nihai anlaşmaya varıldı. 24 Temmuz 2026 tarihinde taraflar arasında Hisse Satış Sözleşmesi imzalanarak pay devir işlemleri hukuki ve finansal olarak sonuçlandırıldı.