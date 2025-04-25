Türkiye'nin en büyük tekstil üreticilerinden Bursel, Özbekistan'a karşı açtığı tahkim davasını kaybetti.



Dünya Bankası’na bağlı Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), 8 yıldır devam eden dava sürecini bugün noktaladı Türk şirket Bursel Tekstil, Özbekistan'da yaptığı yatırımlarının Özbek makamları tarafından 'kamulaştırıldığı' iddiası ile şikayetçi olmuş ve 700 milyon dolarlık tazminat talep etmişti.



8 YILDIR BEKLENEN KARAR ÇIKTI



Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre; ICSID, Türk şirketi Bursel Tekstil'in 700 milyon dolarlık dava için ortaya attığı iddiaları reddetti. Özbekistan Adalet Bakanlığı basın servisinden Telegram’da yer alan açıklamaya göre Türk şirketi Bursel Holding, 2017 yılında ülkede yaptığı yatırımların Özbek makamları tarafından kamulaştırıldığını iddia ederek dava açtığı ancak sonucun Özbekistan lehine sonuçlandığını duyurdu.





ÖZBEK HÜKÜMETİ ÖZEL PUL BASTIRMIŞTI

Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Burhan Enuştekin’in yaptığı şirket, Orta Asya’ya giden ilk Türk tekstil şirketlerinden biri. Enuştekin, Anadolu'ya göç etmiş atalarının izini Sovyetler Birliği dağılınca Özbekistan'da bulmuş, 1990'lı yıllarda birçok konfeksiyon fabrikası kurmaya başladı. 2000’li yılların başında 3 binden fazla çalışana ulaşan Bursel, yeni tesislerle bu sayıyı 6 binin üzerine çıkarmıştı.



Hatta Özbekistan Hükümeti, Türk şirketin ülkeye yaptığı yatırımlar ve desteklerden ötürü, özel pul bile basmıştı. Ancak 2017 yılında iki taraf arasında anlaşmazlık çıkmış, Türk şirketin yatırımları Özbek makamları tarafından kamulaştırma iddiasıyla el konulmuştu.









