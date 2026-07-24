Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden Nestle, su iş kolunda önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, küresel su faaliyetlerinin yüzde 50'sini ABD merkezli yatırım şirketi Platinum Equity'ye yaklaşık 3 milyar euro karşılığında devretme kararı aldı. Anlaşmayla birlikte Türkiye'nin en bilinen su markalarından Erikli Su da yeni ortaklık yapısının içinde yer alacak.

Nestle, Erikli'yi 2006 yılında satın alarak Nestle Waters bünyesine katmıştı. Yıllardır Nestle'nin küresel su operasyonları arasında yer alan Erikli, bundan sonra kurulacak Peranel isimli yeni ortak girişim çatısı altında faaliyet gösterecek.

YÜZDE 50 ORTAKLIKLA YENİ BİR ŞİRKET KURULACAK

Nestle ile Platinum Equity, su iş kolunda yüzde 50-50 ortaklıkla yeni bir şirket kuracak. Bu şirketin bünyesinde Erikli'nin yanı sıra Perrier, S.Pellegrino, Acqua Panna ve Nestlé Pure Life gibi dünyaca ünlü markalar da bulunacak.

İşlemin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması beklenirken, yeni ortak girişime yaklaşık 4,9 milyar euro işletme değeri biçildi.

Nestle, satışın tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 3 milyar euro nakit gelir elde etmeyi planlıyor.

Şirketin su operasyonları son dönemde özellikle çevresel tartışmalar ve Fransa'daki su arıtma uygulamalarına yönelik soruşturmalar nedeniyle eleştirilerin odağında yer almıştı.

Nestle CEO'su Philipp Navratil ise şirketin bundan sonraki dönemde kahve, bebek maması ve evcil hayvan ürünleri gibi ana faaliyet alanlarına daha fazla odaklanacağını belirtti. Yeni ortaklığın ise su markalarının uzun vadeli büyümesini destekleyeceğini ifade etti.