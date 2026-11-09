Sivas'ın Kangal ilçesinde faaliyet gösteren Kangal Termik Santrali'nde üretim durduruldu. Kömür tedarikinde yaşanan sorunlar ve santraldeki teknik arızalar nedeniyle üretime ara verilirken, yaklaşık bine yakın işçi izne çıkarıldı.

KÖMÜR TEDARİKİ KESİLDİ, ÜRETİM DURDU

1989 yılında elektrik üretimine başlayan Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek TORKU'nun iştiraki olan Konya Şeker'e devredildi. Yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim kapasitesine sahip santral, geçmiş yıllarda çevre kirliliği ve ekonomik sorunlarla da gündeme geldi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre santralde üretim, kömür tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle durduruldu. Santralin kömür sahalarında üretim yapan firmanın birikmiş alacaklarını gerekçe göstererek kömür üretimini ve sevkiyatını kesmesi, faaliyetlerin durmasına neden oldu.

ŞİRKET SPK'YA RESMİ YAZI GÖNDERDİ

Santralin bağlı olduğu şirket, üretimin durdurulduğunu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gönderdiği resmi yazıyla duyurdu. Açıklamada, kömür tedarikinin kesilmesinin yanı sıra santralde yaşanan teknik arızaların da üretim kayıplarına yol açtığı belirtildi.

Şirketin SPK'ya gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz termik santraline ait ruhsatlı kömür sahalarımızdan 2019 yılından beri kömür üretimini (dekapajını) gerçekleştiren Köseoğlu Madencilik İnşaat San. ve Tic. A.Ş. birikmiş alacağını gerekçe göstererek 30.10.2026 tarihinden itibaren kömür üretimini ve sevkiyatını durdurmuştur. Termik santralimizin başka bir kömür kaynağı da bulunmamaktadır. Ayrıca santralde yaşanan teknik arızalar nedeniyle giderilmesi yönündeki tüm çabalara rağmen yaşanan üretim kayıpları neticesinde santralin gelirlerinde ciddi bir düşüş gerçekleşmiş ve santral ekonomik olarak ticari faaliyetini sürdüremez hale gelmiştir. Tüm bu yaşanan olumsuzlukların doğal sonucu olarak faaliyetin durdurulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu sebeple feshin son çare olması ilkesi gereği santralimiz yeniden faaliyete başlayıncaya kadar santral direktörlüğünce belirlenecek teknik, idari ve mali işleri yürütecek asgari tutarda personel hariç çalışanların izne çıkarılmasına; yıllık ücretli izni olan çalışanların mevcut izninin kullandırılıp akabinde ücretsiz izne çıkarılmasına, yıllık ücretli izni olmayan çalışanların ücretsiz izne çıkarılmasına, konuya ilişkin işlemler ile faaliyetin durdurulmasına ilişkin diğer tüm iş ve işlemleri yapmak üzere santral direktörlüğünün yetkili kılınmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir"

BİNE YAKIN İŞÇİ İZNE ÇIKARILDI

Üretimin durdurulmasıyla birlikte santralde çalışan yaklaşık bine yakın işçi de izne çıkarıldı. Şirketin kararına göre yıllık ücretli izni bulunan çalışanlar önce mevcut izinlerini kullanacak, ardından ücretsiz izne ayrılacak. Yıllık ücretli izin hakkı bulunmayan çalışanlar ise doğrudan ücretsiz izne çıkarılacak.

Santralin yeniden ne zaman üretime başlayacağına ilişkin ise açıklamada kesin bir tarih belirtilmedi.