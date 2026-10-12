Türkiye'de tıbbi malzeme sektöründe faaliyet gösteren Farlab hakkında iflas kararı verildi. İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Türklab-Farlab, ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme, Farlab'ın iflasına hükmederken diğer iki şirketin konkordato taleplerini kabul etmedi.

MAHKEMEDEN FARLAB İÇİN İFLAS KARARI

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato dosyasında kararını açıkladı. Mahkeme, Farlab İlaç Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına hükmederek iflasına karar verdi. İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 142067 sicil numarasıyla kayıtlı şirketin iflas tasfiye işlemlerinin adi tasfiye usulüne göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

TÜRKLAB'IN KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, aynı dosyada yer alan Türklab Tıbbi Malzemeler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile S.K. Teknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato taleplerini de reddetti. Kararla birlikte üç şirket hakkında verilen kesin mühletin ve mahkeme tarafından uygulanan tedbirlerin kaldırılmasına hükmedildi. Konkordato komiser heyetinin görevine de son verildi.

YERLİ COVID-19 TEST KİTİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Türklab-Farlab, yerli antikor kullanarak geliştirdiği Covid-19 antijen test kitiyle gündeme gelmişti. TÜBİTAK tarafından desteklenen proje kapsamında üretilen test kitleri yurt dışına da ihraç edilmişti. İzmir'in Menderes ilçesindeki İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma, yaklaşık 30 yıllık geçmişiyle tıbbi malzeme sektöründe yer alıyordu.

İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yayımladığı ilanda, konkordato hakkında verilen karara karşı istinaf yolunun açık olduğu belirtildi. İcra ve İflas Kanunu'nun 308/a maddesi kapsamında borçlu veya konkordato talep eden alacaklıların kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklıların ise kararın ilanından itibaren 2 hafta içerisinde istinaf başvurusunda bulunabileceği bildirildi.