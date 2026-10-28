EGS Gayrimenkul AŞ ile Güçyapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırımı Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kamu borçları nedeniyle haczedilen taşınmazları ve bunlara bağlı sözleşmeleri, TMSF tarafından "Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" adı altında satışa sunuldu.

Satışta muhammen bedel 75 milyon dolar, ihaleye katılım teminatı ise 7,5 milyon dolar olarak belirlendi.

TEKLİF TESLİMİ VE İHALE SÜRECİ

İhaleye katılacak adayların tekliflerini en geç 1 Aralık 2026 saat 16.00'ya kadar TMSF Satış Komisyonu'na teslim etmesi gerekecektir.

İhale, 2 Aralık saat 11.00'de TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkezinde yapılacaktır. Süreç, kapalı zarf yöntemiyle alınan tekliflerin değerlendirilmesinin ardından açık artırma aşamasıyla devam edecektir.

En yüksek teklifin muhammen bedelin altında kalması durumunda TMSF Kurulu, ihalenin pazarlık yöntemiyle sürdürülmesine karar verebilecek; bu durumda pazarlık görüşmeleri 4 Aralık'ta yapılacaktır.

ŞARTNAME BEDELİ VE DEVİR KOŞULLARI

İhaleye katılmak için 10 bin dolar karşılığında ihale şartnamesinin satın alınması şart koşulmuştur.

Teklifler ABD doları cinsinden ve peşin bedel üzerinden alınacaktır. Satışın kesinleşmesi TMSF Kurulu'nun onayına bağlı olup, kapsamdaki varlıklar ihale şartnamesindeki koşullar çerçevesinde haciz ve rehin gibi yasal takyidatlardan arındırılarak devredilecektir.