Türkiye’nin köklü temizlik kağıdı markaları Selpak ve Solo’nun üreticisi Sanipak’ın satış sürecinde kritik bir aşama daha geçildi. Eczacıbaşı Holding bünyesindeki Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının tamamının Arch Peninsula SDN. BHD.’ye devredilmesine yönelik yürütülen işlemlerde, yurt içi rekabet izninin ardından gerekli yurt dışı Rekabet Kurulu onayı da alındı.

Eczacıbaşı İlaç tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 23 Mart 2026 tarihinde imzalanan Pay Devir Sözleşmesi kapsamında yurt içi rekabet izninin 8 Mayıs 2026 tarihinde alındığı hatırlatılırken, yurt dışı onayının da çıkmasıyla devir işlemlerinde önemli bir engelin daha aşıldığı belirtildi.

Sanipak paylarının alıcı firmaya tamamen devredilebilmesi için geriye kalan diğer kapanış koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmaların ise hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Satış sürecine konu olan Eczacıbaşı Holding sermayesinde Eczacıbaşı İlaç yüzde 37,28, Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı ise yüzde 11,54 oranında pay sahibi konumunda bulunuyor.

YERLİ ÜRETİME 1970 YILINDA BAŞLADI

Türkiye’de temizlik kağıdı sektörünün öncüsü olan Eczacıbaşı, ilk yerli üretimi 1970 yılında temeli atılan İpek Kağıt tesislerinde başlatmıştı. Sektörde adeta ürünün adı haline gelen Selpak’ın yanı sıra Solo, Silen ve Servis gibi bilinen markalar da Eczacıbaşı çatısı altında faaliyet gösteriyordu. Şirketten yapılan resmi açıklamada, tüm yasal izinlerin tamamlanmasının ardından nihai kapanış işlemlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.