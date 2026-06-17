BDDK Kurulunun 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kuruluşu onaylayan kararı, Resmi Gazete'nin 17 Haziran 2026 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, talep edilen bilgi ve belgelerin uygun bulunmasıyla bankanın resmi kuruluş süreci tamamlandı.

ORTAKLIK YAPISININ TAMAMI BİM GRUBUNDAN OLUŞUYOR

Yeni kurulan Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin ortaklık yapısı incelendiğinde, kurucu ortakların tamamının perakende sektörünün büyük oyuncularından BİM grubuna bağlı şirketlerden oluştuğu görülüyor. Finans kuruluşu bünyesinde BİM grubu dışından bağımsız bir ortak yer almıyor.

Banka; BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. ortaklığıyla Türkiye finans piyasasındaki yerini alıyor.

KURUCU ŞİRKETLERİN FAALİYET ALANLARI

Bankanın kurucu ortakları arasında yer alan şirketlerin tamamı halihazırda BİM bünyesinde farklı operasyonları yürütüyor. Kuruculardan Dost Global Danışmanlık A.Ş., BİM’in sermayesinin tamamına sahip olduğu bir bağlı ortaklığı olarak öne çıkarken, şirketin yurt dışı yatırımları kapsamında 2019 yılında kurulduğu biliniyor.

Diğer ortaklardan Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. grubun Eskişehir’deki bisküvi ve şekerleme üretim tesisini işletiyor. GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise zincir marketlerde satışa sunulan pirinç ve bakliyat gibi temel gıda ürünlerinin tedarik ile paketleme operasyonlarını gerçekleştiriyor. Kurucu ortaklardan Desto Atık Yönetimi A.Ş. ise BİM’in endüstriyel atık yönetimi faaliyetlerini yürütmek amacıyla Temmuz 2024 tarihinde yapılandırıldı.