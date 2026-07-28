Türkiye'nin büyük zincir marketlerinden birinde çekildiği belirtilen bir fotoğraf, gıda güvenliğiyle ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Bir tüketicinin kaydettiği görüntülerde, satış rafında bulunan paketli ekmeklerin bazılarında yeşil ve siyaha çalan küf oluşumları dikkat çekti.

FİYAT ETİKETİYLE BİRLİKTE RAFTA KALDI

Paylaşılan karelerde küflenmiş ekmeklerin, diğer ürünlerle birlikte satış rafında yer almaya devam ettiği ve önlerinde fiyat etiketinin bulunduğu görülüyor. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından marketlerde raf kontrolleri ile son kullanma tarihi denetimlerinin yeterliliği yeniden tartışılmaya başlandı.

TÜKETİCİDEN TEPKİ: "RAFLARI KONTROL EDEN YOK MU?"

Fotoğrafı paylaşan tüketici, "Hiç mi rafları kontrol eden yok? Hiç mi denetleyen yok?" sözleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı da benzer olayların yaşanmaması için marketlerde gıda ürünlerinin daha sık ve düzenli şekilde denetlenmesi gerektiğini savundu.