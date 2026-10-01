Türkiye kıyılarına yaklaşık 40 kilometre mesafede yer alan Yunanistan'ın Thymaina Adası, ülkede derinleşen nüfus krizinin en somut örneklerinden biri haline geldi. Ege'deki bu küçük adada çocuk nüfusunun tükenme noktasına gelmesiyle birlikte yerel okulda yalnızca iki öğrencinin kaldığı bildirildi.

Adada geçmişte yaklaşık 70 öğrencinin eğitim gördüğü belirtilirken, günümüzde anaokulunun faaliyet göstermediği ve lisenin yıllar önce kapandığı aktarıldı. Adadaki altı gencin eğitimlerine devam edebilmek için her sabah komşu Fournoi Adası'na tekneyle geçmek zorunda kaldığı ifade edildi.

ÜLKE GENELİNDE EĞİTİMDE KAPANMALAR SÜRÜYOR

Thymaina’da yaşanan süreç, Yunanistan genelindeki demografik krizin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yunanistan Eğitim Bakanlığı, öğrenci sayısının yetersizliği gerekçesiyle bu yıl 43 anaokulu ile 32 ilkokulun kapatıldığını, 70 anaokulunun ise başka okullarla birleştirildiğini açıkladı.

Ülke genelinde doğum sayıları hızla gerilerken, 2005 yılında 107 binden fazla olan yıllık doğum sayısının geçen yıl 66 binin altına düştüğü kaydedildi. Uzmanlar, Yunanistan nüfusunun 2050 yılına kadar 1 milyondan fazla azalarak yaklaşık 9,2 milyona gerileyeceğini öngörüyor.

HÜKÜMET TEŞVİK ADIMLARI ATIYOR

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in “ulusal bir tehlike” olarak nitelendirdiği demografik krizle mücadele kapsamında hükümet, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere vergi indirimleri ve ek maddi destekler sunmayı planlıyor.

Yerel yönetimler de kendi çözümlerini devreye sokuyor; Nisyros Adası Belediyesi, kalıcı sakinlerinin dünyaya getireceği her çocuk için 3 bin euro ödeme yapacağını duyurarak aileleri adada kalmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.