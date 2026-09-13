Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Meis ziyareti sırasında açıkladığı düzenleme yalnızca adaya yeni taşınacakları değil, mevcut kalıcı sakinleri de kapsıyor. Hane başına verilecek 5 bin euroluk destek vergiden muaf olacak ve haczedilemeyecek. Her reşit olmayan çocuk için ödeme ayrıca bin euro artırılacak.

TEK ŞART EN AZ BİR YIL YAŞAMAK

Yeni desteğin alınabilmesi için temel koşul, Meis'te en az bir tam yıl ikamet etmek. Buna göre çocuksuz bir haneye yılda 5 bin euro ödenirken, bir çocuklu hanede tutar 6 bin euroya, iki çocuklu hanede ise 7 bin euroya çıkacak.

Adada halihazırda sürekli yaşayanlar destekten ilk olarak 2027'nin başında yararlanacak. Meis'e bundan sonra taşınarak kalıcı ikamet şartını yerine getirenler için ödemelerin 2028'de başlaması ve sonraki yıllarda da devam etmesi planlanıyor.

Ayrıca adada görev yapan kamu çalışanları, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler personeli için de yıllık 5 bin euroluk ayrı bir mali teşvik getiriliyor. Yeni uygulamayla hem mevcut nüfusun adada kalması hem de kamu hizmetlerinde çalışan personelin Meis'i uzun süreli yaşam yeri olarak tercih etmesi amaçlanıyor.

TÜRKİYE KIYILARININ HEMEN KARŞISINDA

Yunanistan'ın en doğudaki adalarından biri olan Meis, Antalya'nın Kaş ilçesinin hemen karşısında bulunuyor. Ada, Yunanistan ana karasına yaklaşık 520 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen Türkiye kıyılarına oldukça yakın konumda. Güncel Avrupa Birliği verilerinde adanın nüfusu 584 kişi olarak gösteriliyor.

Meis'in nüfusunun küçük olması ve Yunanistan'ın ana karasına uzaklığı, adada kalıcı nüfusun korunmasını önemli hale getiriyor. Yeni yıllık ödeme sistemi de tek seferlik bir taşınma yardımından farklı olarak, ikamet koşulunu sağlayan hanelere her yıl destek verilmesi üzerine kuruluyor.

Meis aynı zamanda Türk vatandaşlarının kısa süreli ziyaretleri için uygulanan kapıda vize programına dahil adalardan biri. 2026'da bir yıl daha uzatılan uygulama kapsamında Türk vatandaşlarına adanın giriş noktasında yedi güne kadar geçerli kısa süreli vize verilebiliyor.