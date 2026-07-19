Ermenistan, tüm dünyada ses getirecek sıra dışı bir anıt projesine ev sahipliği yapıyor. Başkent Erivan yakınlarındaki 2 bin 500 rakımlı Hatis Dağı'nın zirvesine, tam 101 metre yüksekliğinde devasa bir İsa heykeli inşa ediliyor.

Ermeni iş insanı Gagik Tsarukyan tarafından finanse edilen bu megayapı tamamlandığında, Brezilya Rio de Janeiro’daki dünyaca ünlü Kurtarıcı İsa heykelini geride bırakacağı gibi, New York'taki Özgürlük Heykeli'nden de daha yüksek olacak. Hristiyanlığı 301 yılında dünyada resmi din olarak kabul eden ilk devlet olma unvanını taşıyan Ermenistan, bu tarihi mirası anıtsal bir simgeye dönüştürerek ülkeye yılda 10 milyon turist çekmeyi hedefliyor.

İnşaatına 2022 yılında başlanan ancak yüksek irtifadaki zorlu hava ve arazi koşulları nedeniyle yapımı yavaş ilerleyen heykelin parçaları, Erivan dışındaki özel bir şantiyede üretiliyor.

Dev boyutlardaki gövde parçalarının zirveye helikopterle taşınması planlansa da, teknik imkansızlıklar nedeniyle bu karardan vazgeçilerek taşıma işlemi ağır vasıtalı kamyonlarla dağ yollarından yapılmaya başlandı. Dev heykel tamamlandığında, dağın stratejik konumu sayesinde başkent Erivan'ın neredeyse her noktasından çıplak gözle görülebilecek.

DİNİ ÇEVRELER PROJEDEN RAHATSIZ

Öte yandan, projenin büyüklüğü ülke içindeki dini ve çevreci çevrelerde büyük bir krize yol açmış durumda. Ermeni Apostolik Kilisesi, bu devasa figürün ülkenin bin yıllık mütevazı kilise, manastır ve tarihi taş haç (Haçkar) geleneğine tamamen aykırı olduğunu savunarak projeye sert tepki gösteriyor.

Çevreci örgütler ise dağın zirvesinde yapılan ağır iş makinesi faaliyetlerinin bölgenin doğal yapısını ve ekolojik dengesini geri dönülemez şekilde bozduğunu belirterek inşaatın durdurulması yönünde çağrılarını sürdürüyor.