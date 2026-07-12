Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kayalıkların üzerine inşa edilen ve "Düğün Dernek 2" filmiyle geniş kitleler tarafından tanınan ev satışa çıktı. Yıllar içinde ilçenin simgelerinden biri haline gelen sıra dışı yapı için istenen rakam ise dikkat çekti.

EMEKLİ ÖĞREMENLER İNŞA ETTİ

Emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin hayalini gerçekleştirerek inşa ettiği kayalık ev, hem mimarisi hem de bulunduğu konumla bölgenin en dikkat çeken yapıları arasında yer alıyor.

İLKEL TELEFERİK SİSTEMİYLE YAPI TAMAMLANDI

İstanbul'daki görevlerinin ardından daha sakin bir yaşam sürmek amacıyla Kemaliye'ye yerleşen çift, kayalık alanda ev yapmaya karar verdi. İnşaat sürecinde kum, çimento ve taş gibi malzemeler insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşındı. Daha sonra kurulan ilkel teleferik sistemiyle malzemeler zirveye çıkarılarak yapı tamamlandı.

MANZARASI DİKKAT ÇEKTİ

Yaklaşık iki yıl süren çalışmaların ardından tamamlanan eve, kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılıyor. Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği manzarasıyla dikkat çeken ev, zaman içerisinde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken noktalardan biri oldu.

DÜĞÜN DERNEK İKİ FİLMİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahneleri de bu evde çekildi.

Sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çeken yapı, Haziran ayı sonunda satışa çıkarıldı. Yaz aylarını Kemaliye'de, kış aylarını ise İstanbul'da geçiren Taştan çiftinin satışa sunduğu ev için 30 milyon lira fiyat belirlendi.

İlan açıklamasında ise yapı için, "Türkiye genelinde emsali olmayan, yerine yenisi konulamayacak bir yapı. Haberlere, medyalara, filmlere konu olmuş, Türkiye genelinde bilinen bir yapı" ifadelerine yer verildi.