Ekonomide kırılganlığın arttığı 2025 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye genelinde döviz cinsi mevduatın toplam mevduat içindeki payı dikkat çekici biçimde yükseldi. Özellikle toplam yurt içi mevduatın yarıya yakınına sahip olan İstanbul’da döviz mevduatındaki artış bunda etkili oldu. Mevduatta dövizin oranına göre “en dolarize iller” sıralamasında Aksaray 81 il içinde birinciliğini korurken Bingöl, Elâzığ, Bayburt ve Çankırı ilk beşte yer aldı.
İLK ÇEYREKTE YÜZDE 12 YÜKSELDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) mart sonu itibarıyla toplulaştırılmış aylık verilerine göre yurt içi yerleşiklere ait toplam mevduat, ilk çeyrekte yüzde 12,2 oranında 2 trilyon 141,5 milyar lira artarak 19 trilyon 711,6 milyar liraya yükseldi. Bunun 12 trilyon 705,2 milyarını TL cinsi, 7 trilyon 6,4 milyar liralık bölümünü ise döviz cinsi mevduatlar oluşturdu. Bu dönemdeki artış esas olarak döviz hesaplarından kaynaklandı.
İlk üç ayda TL mevduat hacmi cari olarak yüzde 7,3 oranında 867,5 milyar lira artış gösterirken, bu dönemde TÜFE bazında yüzde 10,06 olan enflasyona göre reel olarak yüzde 2,6 daralma gösterdi. Aynı dönemde döviz mevduatının kur farkı da dahil TL cinsi tutarında ise yüzde 22,2 oranında 1 trilyon 274 milyar liralık bir büyüme görüldü. Aralık 2024 sonunda toplam mevduat hacminin yüzde 32,6’sını oluşturan döviz tevdiat hesaplarının payı ilk çeyrekte 3 puana yakın artışla yüzde 35,5’e çıktı.
AKSARAY ZİRVEDE
Toplam mevduatı içinde dövizin payı en yüksek il olan Aksaray, ilk çeyrekte daha da yükselen oranla birinciliğine devam etti. Mart sonu itibarıyla Aksaray’ın 56,6 milyar lira olan toplam mevduatının yüzde 48,8’ini döviz hesapları oluşturdu. Aksaray’ın mevduatında dövizin payı 2024 sonunda yüzde 48,2 düzeyinde bulunuyordu.
Mevduatta dolarizasyon oranında Aksaray’ı yüzde 47,2 ile Bingöl, yüzde 46,7 ile Elâzığ, yüzde 46,5’le Bayburt ve aynı oranla Çankırı izledi.
YARISI İSTANBUL'DA
Yaklaşık 16 milyonla Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün yaşadığı ancak, yarattığı milli gelir itibarıyla diğer il ve bölgelerle arasında gelişmişlik uçurumu bulunan İstanbul, toplam mevduatın da yaklaşık yarısına sahip konumda.
Dünya'dan Naki Bakır'ın haberine göre, Mart sonu itibarıyla toplam yurt içi mevduatın yüzde 45,6 oranındaki 8 trilyon 993,8 milyar lirası, büyük hacimde şirket hesaplarının da bulunduğu bu ildeki mudilere ait. İstanbul, 5 trilyon 745,6 milyar lira ile toplam yurt içi TL mevduatın yüzde 45,2’sine ve 3 trilyon 248,3 milyar lira ile de döviz mevduatının yüzde 46,4’üne sahip. İlk çeyrekte İstanbul’un TL mevduatı yüzde 6 artış gösterirken, döviz mevduatındaki artış yüzde 26,1’e ulaştı, buna göre toplam mevduatı yüzde 12,5 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla ilin toplam mevduat hacminin yüzde 36,1’ini döviz mevduatı oluşturuyor.
KİŞİ MEVDUATTA TUNCELİ SÜRPRİZİ
İstanbul, kişi başına düşen ortalama 572 bin 797 lira mevduat ile 81 il arasında ilk sırada yer aldı. Onu, önemli ölçüde kamu mevduatlarının etkili olduğu Ankara 442 bin 234 lira ile izledi. Üçüncü sırada ise 251 bin 598 lira ile turizm gelirleri yüksek Muğla bulunurken, İzmir 243 bin 319 lira, Antalya 233 bin 81 lira, Kocaeli ise 179 bin 310 lira ile listede üst sıralarda yer aldı.
Kastamonu 174 bin 788 lira, Çanakkale 166 bin 509 lira ve tarım-turizm geliriyle öne çıkan Aydın 166 bin 381 lira kişi başına mevduatla dikkat çekerken, sürpriz bir şekilde Tunceli de 162 bin 127 lira ile ilk 10’da yer aldı. Sabit nüfusu düşük olan il, yurtiçi ve yurtdışına verdiği göçe rağmen kişi başı mevduatta Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde seyretti.