Erzurumspor FK'nin Süper Lig'e yükselmesinin ardından Kazım Karabekir Stadı'nda başlatılan yenileme çalışmalarında, kış aylarının zorlu hava koşulları merkeze alındı. Özellikle dondurucu soğuklarda yedek kulübesinde bekleyen futbolcuların ve teknik heyetin üşümesini önlemek için eski tip UFO ısıtıcılar tamamen devreden çıkarıldı.

Mühendisler ve teknik ekiplerin ortak çalışmasıyla geliştirilen yeni sistemde, yedek kulübelerinin hem alt hem de üst bölümlerinden sıcak hava üfleyen özel bir klima mekanizması kuruldu. İki yönden basılan sıcak havayla kulübe önünde görünmez bir "ısı perdesi" oluşturulurken, oyuncuların soğuktan etkilenmeden maça hazır kalmaları sağlandı.

TRİBÜN VE YAYIN ALANLARINDA TAM KONFOR

Stadyumdaki yenilikler yalnızca yedek kulübeleriyle sınırlı kalmadı. Çim zeminin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi ve oyun kalitesinin düşmemesi adına saha içi ısıtma sistemi üç farklı bölgeye ayrılarak yeniden kurgulandı. Daha önce tüm sahayı tek bir derecede ısıtan sistem yerine; güneş gören ve gölgede kalan bölgelerin sıcaklık ihtiyacını ayırt eden akıllı bir ısıtma düzenine geçildi. Böylece gölge alanlara daha yüksek, güneş alan bölümlere ise daha düşük ısı verilerek çimin verimliliği koruma altına alındı.

Öte yandan kale arkaları ve maraton tribünlerindeki seyirci ısıtıcıları yenilenirken; basın mensuplarının çalışma alanları, stadyumun üst noktalarındaki kamera platformları ve dışarıda bekleyen canlı yayın tırlarının bulunduğu bölgelere de yeni ısıtma sistemleri entegre edildi.

"TÜRKİYE'DEKİ İLK ÖRNEK"

Yapılan çalışmaları değerlendiren Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kriterlerinin yanı sıra şehrin iklim şartlarını dikkate alarak kapsamlı bir iyileştirme yaptıklarını belirtti. Yedek kulübesindeki sistemin hazır bir teknoloji olmadığını ve tamamen kendi mühendislerinin tecrübesiyle tasarlandığını vurgulayan Çakmur, şunları söyledi:

"Battaniyeli görüntülerle futbolcu arkadaşlarımızın zorluk çekmesine binaen mühendislerimizle ısınma perdesi oluşturacak şekilde yedek kulübelerini revize ettik. Kazım Karabekir Stadı bu manada belki Türkiye'deki ilk örnektir. Geçen haftaki maçta da futbolcularımız çok hoşnut kaldı. İnşallah daha soğuk havalarda da verimli bir havayı futbolcularımıza vermiş olacağız."

Soğuk-sıcak genleşmesinden kaynaklı ufak arızalara rağmen stadyumun kışa tamamen hazır olduğunu ifade eden Çakmur, sözlerini şöyle tamamladı: