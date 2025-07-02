Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.

İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı, Bilecik Vezirhan’daki yangınlar tamamen kontrol altına alındı.

Hatay Antakya, Manisa Ahmetli’de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır. Soğutma çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Yangınlarla mücadelede başta kahraman ekip arkadaşlarımız ve orman yangın gönüllülerimiz olmak üzere, iş birliği içinde hareket eden tüm kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına ve aziz milletimize gönülden teşekkür ediyorum.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR HAFTA YANGIN RİSKİ VAR"

Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 1 hafta yangın riski olarak çok yüksek. Unutmayalım: Asıl başarı, yangınları söndürmek değil, yangınların hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olmalıyız. Çünkü yeşil vatan hepimizin ortak mirası ve sorumluluğudur.

BAKAN UYARDI

Anız yakmayalım. Anız yakmayalım. İzmarit atmayalım. Atıkları çöpe atalım. Biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken mutlaka su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım. En ufak bir duman gördüğümüzde bile vakit kaybetmeden 112’yi arayalım.

AYRINTILAR GELİYOR...