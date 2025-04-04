HERKES VAR TÜRKİYE YOK

Yunanistan’ın Andravida Hava Üssü’nde 31 Mart - 11 Nisan arasında düzenlenen çokuluslu “Iniochos 2025” tatbikatı, askeri bir prova değil, diplomatik gösteri alanına dönüştü. Tatbikatta İsrail, Katar, Kıbrıs Rum Kesimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn gibi 11 ülke yer alırken Türkiye dışlandı. İsrail’in G550 Nachshon erken uyarı uçağı, Katar’ın F-15QA savaş jetleri, BAE’nin Mirage 2000-9’ları ve Bahreyn’in F-16’ları aynı gökyüzünde uçtu.

Yunanistan, Amerika, Fransa, Hindistan, İtalya, Kıbrıs Rum Kesimi, Polonya, Katar, Slovenya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri tatbikatta yer alıyor.

KATAR DAVETİ GİZLİ TUTULDU

En dikkat çekici katılımcı ise Katar oldu. Hamas’ın en büyük finansal destekçilerinden biri olarak bilinen ve Gazze’deki savaşta arabulucu rolünü üstlenen Katar, bu kez İsrail’le birlikte görev yaptı. Hatta İsrail medyası, Katar’ın katılımını gizli tutmak istediğini ama Yunanistan’ın bunu “ifşa ettiğini” yazdı. Orta Doğu’nun diplomatik labirentinde, Katar ve İsrail aynı brifing odasında, aynı hedeflere karşı senaryo çalıştı.

Katarlı askerler, tatbikatta güç gösterisi yaptı.

TÜRKİYE’SİZ GÜVENLİK KUŞAĞI

Tatbikatın amacı, Doğu Akdeniz’de istikrarı sağlamak ve Hindistan’dan Avrupa’ya uzanan ticaret yollarının güvenliğini garanti altına almak olarak duyuruldu. Ancak bu hedef doğrultusunda oluşturulan cephede Türkiye’ye yer verilmedi. Üstelik tatbikata katılan Katar, Türkiye’de medya, arazi, bankacılık ve savunma sanayisinde 220 şirketiyle 33 milyar dolar aşan yatırımlara sahip. “Türkiye’nin dostu” ilan edilen Katar’ın karşı blokta yer almasına Ankara sessiz kaldı.

Kara gün dostuydu

Erdoğan 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Katar’ın Türkiye’ye verdiği destek hakkında, “Katar kara gün dostu olduğunu gösterdi” ifadesini kullandı. Erdoğan, Aralık 2021’deki Doha ziyaretinde de “Katar’ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz” demişti.

Rüşvet suçlaması

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesinde Katar’dan 2012 seçimlerinde 15 milyon dolar, 2018 seçimlerinde de 50 milyon dolar rüşvet almakla yargılanıyor. İsrail, 2023’te Türkiye ile yaşanan gerginlik, 2024’te ise Gazze’de devam eden savaş nedeniyle tatbikata katılmamıştı.