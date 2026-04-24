

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla uluslararası ölçekte önemli bir başarıya hazırlanıyor. Ege Denizi’nin mavisi ile Kazdağları’nın yeşilinin buluştuğu noktada yer alan köy, Birleşmiş Milletler Turizm Teşkilatı tarafından yürütülen “En İyi Turizm Köyü 2026 Programı” kapsamında Türkiye’yi temsil edecek adaylar arasında gösterildi. Köyde bu gelişme büyük heyecan ve mutlulukla karşılandı.

Adatepe’nin bugünkü kimliğine kavuşma süreci 1980’li yıllarda başladı. Nüfus mübadelesinin ardından Girit’ten gelen Türklerin yerleştiği köy, yıllar içinde kültürel zenginliğini korudu. 1980’lerde sanatçılar, mimarlar ve doğa tutkunlarının ilgisini çekmesiyle birlikte köyde restorasyon çalışmaları hız kazandı.

1989 yılında sit alanı ilan edilen Adatepe, bu kararla birlikte özgün mimarisini koruma altına aldı. Tarihi yapılar restore edilirken köyün geleneksel dokusunun bozulmaması için özel çalışmalar yürütüldü.

TAŞ EVLER ZAMANA DİRENİYOR

Adatepe, 19. yüzyıl Osmanlı-Rum mimarisinin dikkat çekici örneklerini barındırıyor. Taş evleri, geniş avluları ve Arnavut kaldırımlı sokaklarıyla ziyaretçilerine geçmişin atmosferini yaşatıyor. Köydeki yapılaşmanın büyük ölçüde korunmuş olması, bölgeyi kültürel turizm açısından öne çıkarıyor.

BİNLERCE YILLIK TARİHİN İZLERİ

Antik kaynaklarda “Gargaros” adıyla anılan köy, geçmişten günümüze birçok medeniyetin izlerini taşıyor. Truva, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma kültürel miras, Adatepe’nin tarihsel önemini artırıyor.

Köy girişinde yer alan Zeus Altarı, tarihi cami ve Taş Mektep, bölgeyi ziyaret edenlere adeta açık hava müzesi deneyimi sunuyor. Köy sakinlerinden 69 yaşındaki Hasan Kaymakçı, Osmanlı arşivlerine göre Adatepe'nin yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirtiyor. Kaymakçı, köyün Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren köklü bir yerleşim merkezi olarak varlığını sürdürdüğünü ifade ediyor.

TÜRKİYE'NİN 4 KÖYÜ LİSTEDE

“En İyi Turizm Köyü 2026 Programı” kapsamında Türkiye’den dört önemli destinasyon aday listesine dahil edildi. Adatepe’nin yanı sıra İzmir’den Sığacık Mahallesi, Muğla’dan Eski Datça ve Tunceli’den Ziyaret Köyü de uluslararası değerlendirme sürecinde yer alacak.