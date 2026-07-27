Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde yer alan ve yerli-yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Kıdrak Plajı, yaklaşık iki gündür ziyaretçi kabul etmiyor. Plaja gelen birçok kişi giriş yapamadan geri dönmek zorunda kalırken, kapanmanın nedeni konusunda yetkili kurumlardan henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Yaz sezonunun en yoğun döneminde yaşanan bu gelişme, bölgede tatil planı yapan vatandaşların yanı sıra turizm işletmecileri arasında da soru işaretlerine yol açtı.

İHALE SÜRECİ YENİDEN GÜNDEMDE

Plajın kapalı olması, geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen işletme ihalesini de yeniden gündeme taşıdı. Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından 3 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen ve 5+5 yıllık işletme süresini kapsayan ihale için muhammen bedel 13 milyon 390 bin 392 TL olarak belirlenmişti.

İhale kapsamında giriş kontrol noktası, kır kahvesi ve büfe, şezlong ile şemsiye alanları, köşk ve loca bölümleri ile genel saha temizliği hizmetlerinin işletmesi yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İhaleyi kazanan firmanın kamuoyuna açıklanmamış olması dikkat çekerken, plajın kapalı kalmasının ihale süreciyle bağlantılı olup olmadığına ilişkin de resmi bir bilgi paylaşılmadı.