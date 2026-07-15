Türk sinema, televizyon ve sahne dünyasının önemli isimlerinden makyaj sanatçısı Corci'den acı haber geldi. Asıl adı Yavuz Birsel olan ve meslek hayatı boyunca "makyaj profesörü" olarak anılan usta isim, 74 yaşında hayatını kaybetti.

PLASTİK MAKYAJ ALANINDA SAYISIZ PROJEYE İMZA ATTI

Türkiye'de profesyonel makyaj sanatının öncülerinden biri olarak kabul edilen Corci, 14 Temmuz 2026'da 74 yaşında yaşamını yitirdi. Asıl adı Yavuz Birsel olan usta sanatçı, yarım asrı aşan kariyeri boyunca sahne, sinema, televizyon ve plastik makyaj alanında sayısız projeye imza attı.



"Makyajın bir numarası" ve "makyaj profesörü" olarak tanınan Corci, Türkiye'de makyajın bir meslek ve sanat dalı olarak gelişmesinde önemli rol oynayan isimler arasında gösteriliyordu.





YEŞİLÇAM'IN USTA İSİMLERİYLE ÇALIŞTI

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından sahnelerin usta sanatçılarına kadar çok sayıda isimle çalışan Corci, meslek yaşamı boyunca sanat camiasında saygın bir yere sahip oldu.

SANAT DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Usta makyaj sanatçısı için bugün ikindi namazının ardından Beykoz'da cenaze töreni düzenlenirken, Corci son yolculuğuna uğurlandı. Sanat dünyasından birçok isim de yayımladıkları taziye mesajlarıyla Yavuz Birsel'in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

''İŞİNİN USTASIYDI''

Usta makyaj sanatçısının vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Corci için çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesaplarından taziye mesajları paylaştı.

Derya Baykal, "İşinin ustasıydı, Allah rahmet eylesin" sözleriyle üzüntüsünü dile getirirken, Pınar Altuğ Atacan ise "Ahhh..." notunu üzgün yüz emojileriyle paylaşarak acısını ifade etti.

90'lı yılların sevilen isimlerinden şarkıcı Jale de, "Ah canım Corcim ya... Huzur içinde uyu" mesajıyla usta makyaj sanatçısına veda etti. Kuşum Aydın da Corci'nin vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini paylaşan isimler arasında yer aldı.