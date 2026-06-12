Türkiye otomotiv sanayisinin son yıllardaki en önemli başarı hikâyelerinden biri olan Fiat Egea için yolun sonu göründü. Tofaş'ın Bursa fabrikasında uzun yıllardır üretilen ve hem iç pazarda hem de ihracatta önemli başarılara imza atan modelin üretiminin 30 Haziran 2026'da sona ermesi bekleniyor.

Yıllardır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer alan Egea, üretim hayatını tamamlarken Tofaş da Bursa tesislerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Stellantis ortaklığı sonrasında üretim stratejisini yeniden şekillendiren şirket, ilk aşamada K0 projesi kapsamında yeni nesil ticari araçların üretimine odaklanmış durumda.

YENİ DÖNEM PLANLARI NETLEŞİYOR

Tofaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladığı 2025 yılı finansal sonuçları ve analistlerle gerçekleştirilen değerlendirme toplantıları, şirketin gelecek dönem yol haritasına dair önemli ipuçları verdi. Paylaşılan bilgilere göre, Egea'nın üretimden kalkmasının ardından Bursa fabrikasında üretilecek yeni modeller için hazırlıklar sürüyor.

SEDA AĞIRLIKLI DÖNEM KAPANIYOR

Egea'nın üretimden kalkmasıyla birlikte Fiat'ın Türkiye'deki ürün stratejisinde de önemli bir değişim yaşanması bekleniyor. Uzun yıllar sedan ağırlıklı bir yapıyla pazarda güçlü konuma sahip olan marka, yeni dönemde SUV ve crossover modelleri merkezine alan bir ürün gamına yönelecek. Böylece Türk otomotiv sektörünün simge modellerinden biri olarak kabul edilen Fiat Egea üretim hattına veda ederken, yerini değişen tüketici tercihleri doğrultusunda geliştirilen yeni nesil araçlara bırakacak.