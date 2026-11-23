Türkiye’de nitelikli eğitime erişim, hem lise giriş sınavlarındaki (LGS) yüzdelik dilimler hem de yükseköğretimdeki akademik başarı sıralamalarıyla şekilleniyor. Eğitim verileri incelendiğinde, Türkiye’nin en başarılı kurumlarının yalnızca üç büyükşehirde değil, Anadolu’nun belirli merkezlerinde de güçlü birer ekol oluşturduğu görülüyor.

İşte Türkiye’nin eğitim kalitesine yön veren 7 şehri:

ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMIYOR: İSTANBUL

Türkiye’de hem ortaöğretim hem de yükseköğretim denildiğinde ilk akla gelen şehir açık ara İstanbul. LGS’de tam puan alan öğrencilerin ilk tercihi olan İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi gibi köklü kurumlar kentin akademik çıtasını en tepeye taşıyor. Yükseköğretimde ise Boğaziçi, İTÜ, Koç ve Sabancı gibi dünya sıralamalarına giren üniversiteler, İstanbul’u küresel bir eğitim merkezi haline getiriyor.

DEVLET AKLI VE ARAŞTIRMA ÜSSÜ: ANKARA

Başkent Ankara, özellikle fen liseleri ve araştırma üniversiteleriyle Türkiye’nin bilimsel üretim merkezlerinin başında geliyor. Türkiye’nin ilk fen lisesi olan Ankara Fen Lisesi’nin açtığı yoldan ilerleyen kent; ODTÜ, Hacettepe, Bilkent ve Ankara Üniversitesi gibi köklü yükseköğretim kurumlarıyla akademik disiplinin ve bilimsel araştırmanın kalesi olma özelliğini koruyor.

EGE’NİN KÖKLÜ EĞİTİM GELENEĞİ: İZMİR

Ege Bölgesi’nin eğitim üssü konumundaki İzmir, yüzyıllık lise kültürüyle öne çıkıyor. İzmir Fen Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesi ile en yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilen kent, üniversite düzeyinde de güçlü bir alternatif sunuyor. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve özellikle teknoloji odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), şehri ilk üçteki yerini sağlamlaştırıyor.

ANADOLU’NUN ÖĞRENCİ BAŞKENTİ: ESKİŞEHİR

Üç büyükşehrin ardından Türkiye’nin en güçlü eğitim modeli Eskişehir’de karşımıza çıkıyor. Yüksek okuryazarlık oranı ve öğrenci dostu şehir kültürüyle bilinen Eskişehir, Eskişehir Fen Lisesi ile ortaöğretimde üst sıralarda yer alıyor. Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ise kenti Anadolu’nun en dinamik yükseköğretim merkezine dönüştürüyor.

SANAYİ VE EĞİTİMİN KESİŞİM NOKTASI: BURSA

Marmara Bölgesi’nde İstanbul’un en güçlü alternatifi olan Bursa, özellikle fen ve teknoloji odaklı lise eğitimiyle dikkat çekiyor. Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alan Tofaş Fen Lisesi’ne ev sahipliği yapan şehir, Bursa Uludağ Üniversitesi ile sanayi-üniversite iş birliğinde de öne çıkan iller arasında bulunuyor.

HAYIRSEVER DESTEĞİYLE BÜYÜYEN BAŞARI: KAYSERİ

İç Anadolu’nun yükselen eğitim merkezlerinden Kayseri, köklü hayırseverlik geleneğinin eğitime yansıdığı en somut örneklerden biri. Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi gibi yüksek puanlı okullarıyla dikkat çeken şehir, YÖK’ün "Araştırma Üniversitesi" statüsündeki Erciyes Üniversitesi ile bölgenin akademik çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

GÜNEYİN EĞİTİM KALESİ: ADANA

Akdeniz Bölgesi’nin eğitimdeki lokomotifi olan Adana, Türkiye’nin en eski ve en yüksek taban puanlı fen liselerinden birine ev sahipliği yapıyor. Adana Fen Lisesi’nin yarattığı yüksek akademik başarı geleneği, yükseköğretimde Çukurova Üniversitesi’nin köklü fakülteleriyle birleşerek kenti güneyin en güçlü eğitim üssü haline getiriyor.