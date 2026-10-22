Şirketten yapılan açıklamaya göre devir işlemi, Danone Türkiye'nin odak alanlarını yeniden yapılandırma stratejisinin bir parçası olarak gerçekleşiyor.

Devir sonrasında Danone, Türkiye'deki operasyonlarını sütlü ve bitki bazlı ürünler, anne ve bebek beslenmesi ile medikal beslenme segmentlerinde yoğunlaştıracak.

NİHAİ DEVİR İÇİN ONAY SÜRECİ BAŞLADI

CNBC-e'de yer alan habere göre, işlemin resmiyet kazanması, başta Rekabet Kurumu onayı olmak üzere gerekli yasal kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı bulunuyor. Şirketler, yasal izinlerin alınmasının ardından devir sürecinin 2027 yılının ilk yarısında tamamlanmasını hedefliyor.