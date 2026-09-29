Türkiye'nin en köklü boya markaları arasında yer alan Polisan, 2016 yılında Japon boya üreticisi Kansai Paint ile ortaklık anlaşması imzalamış ve yoluna Polisan Kansai Boya olarak devam etme kararı almıştı.

Şirketin hisseleri ikiye bölünerek Marmara Holding ve Kansai Paint tarafından yönetilirken, geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşma ile Türk tarafının yüzde 50'lik payının Japon şirkete devri için 93 milyon dolara el sıkışılmıştı.

Satış işleminin tamamlanması için düzenleyici kurumlardan beklenen onay bu hafta itibarıyla geldi.

DEV ŞİRKETİN TAMAMI JAPONLARIN OLDU

Rekabet Kurumu tarafından onay verilen devralma işlemiyle birlikte, 1985 yılından bu yana kesintisiz hizmet veren ve Türkiye'de boya pazarının en büyük aktörlerinden biri olan Polisan'ın tamamı Japonya merkezli Kansai Paint'e geçmiş oldu.

Marmara Holding, satış sürecine ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Rekabet Kurulu'nun pay devrine izin verdiği belirtilen açıklamada şöyle denildi.

"Kansai Paint tarafından, Rekabet Kurulu'nun Pay Devri'ne izin verdiği ve Sözleşme kapsamında gerekli yasal izinlerin alınmasına ilişkin ön koşulun bu suretle yerine getirildiği 28.09.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir.

Pay Devri'ne ilişkin olağanüstü genel kurul toplantısının gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklara Şirketimizce başlanacak olup, genel kurul toplantısı ve Pay Devri'nin tamamlanması sürecine ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır."