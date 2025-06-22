Müslüm Evci



Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olan ve bünyesinde Torku’yu da barındıran Konya Şeker’in borcu katlanıyor. Kurumun 2021’de 17 milyar lira olan borcu 2025’te 67 milyar 835 milyon 516 bin liraya ulaştı. Kurumun kısa vadeli 32 milyar 766 milyon 111 bin lira, uzun vadeli 35 milyar 69 milyon 405 bin lira borcu olduğu belirlendi.

Kurumun resmi sitesinde yayımlanan bağımsız denetim raporundaki denetçi görüşünde ise dikkat çeken ifadeler yer aldı. Rapordaki denetçi görüşünde, ‘işletmenin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüphe oluşturacak bir belirsizlik olduğu’ görüşüne verildi.



TERMİK SANTRALİN ÜZERİNDE REHİN BULUNUYOR



Öte yandan raporda grubun bağlı ortaklıklarından Soma Termik’in 2 milyar 783 milyon 067 bin TL tutarındaki kredilerinde 8 milyar 928 milyon TL’lik işletme rehni ve 650 milyon TL tutarında şirket hisseleri üzerinde rehin bulunduğu bilgisi de yer aldı.