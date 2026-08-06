İzmir Büyükşehir Belediyesi ile işletmeci firma İZOTAŞ arasındaki sözleşme süresinin dolmasının ardından yargıya taşınan İzmir Otogarı davasında nihai karar açıklandı. Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşen karar doğrultusunda, tahliye işlemlerini durduran ihtiyati tedbir kararı kaldırıldı.

İZMİR OTOGARI NEDEN TAHLİYE EDİLİYOR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında 1997 ve 1999 yıllarında imzalanan Yap-İşlet-Devret sözleşmesi kapsamında işletme süresi 25 yıl olarak belirlenmişti. 14 Aralık 1998 tarihinde başlayan resmi işletme süresi 14 Aralık 2023 tarihinde resmen sona erdi.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL TAMAMLANDI?

İşletmeci firma, COVID-19 salgınını gerekçe göstererek sözleşmenin 7 yıl uzatılması talebiyle İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. İlk aşamada verilen tahliye durdurma kararı, mahkemenin 28 Ocak 2025 tarihli ilamıyla davanın reddedilmesinin ardından istinaf ve Yargıtay süreçlerine taşındı. Yargıtay'ın belediye lehine verdiği onama kararı sonrası, mahkeme 4 Ağustos 2026 tarihinde ihtiyati tedbir kararını resmen kaldırdı.

OTOGARIN İŞLETMESİ KİME DEVREDİLECEK?

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin en büyük ulaşım komplekslerinden biri olan İzmir Otogarı'nın yönetimi ve işletmesi tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilecek.